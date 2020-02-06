СМИ: Задержан подозреваемый по делу об убийстве вора в законе Япончика. Он предоставил киллеру снайперскую винтовку

Предполагаемый участник подготовки покушения на некогда одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Вячеслава Иванькова (Япончика) задержан. Об этом 7 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Первым о задержании написал телеграм-канал Baza. По его данным, речь идет о Муртазе Шадании. Как считает следствие, именно он предоставил киллеру снайперскую винтовку.

Напомним, Вячеслава Иванькова застрелили 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Стреляли из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм, Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости. Киллер стрелял из «Газели», припаркованной неподалеку от ресторана. Вор в законе после этого провел около месяца в реанимационном отделении Боткинской больницы, однако спасти его врачи не смогли — Иваньков скончался в начале октября 2009 года.

Отметим, заказчиками покушения следствие считает лидеров грузинских преступных группировок. По информации Baza, Шадания якобы действовал по указанию криминального авторитета Ильи Симонии – Махо. Он объявлен в розыск.



