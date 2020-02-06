В петербургском порту осмотрели экипажи 147 судов. С подозрением на коронавирус увезли лишь одного человека

Почти 150 судов, прибывающих в Петербург, осмотрели медики на фоне ситуации с коронавирусом. Пока новый вид пневмонии не выявили ни у кого, сообщает 6 февраля региональное управление Роспотребнадзора.

«Всего с 1 января 2020 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, осуществляющими санитарно-карантинный контроль морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, было досмотрено 147 судов. Число досмотренных лиц –1764 человека», – отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор привел подробности и вчерашнего случая: 4 февраля зашло в порт судно Tai Honesti из Испании. На его борту был 21 член экипажа, все граждане Китая. На момент проверки температуры ни у кого не было жара, жалоб тоже не поступило. Но на следующий день заболевший нашелся.

«5 февраля с судна был госпитализирован в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» один из членов экипажа, обратившийся за медицинской помощью, с повышенной температурой для дальнейшего обследования. На 6 февраля в стационаре установлен диагноз ОРВИ», – заявили в надзорном органе.





Там добавили, что провели на судне санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Напомним, с конца января в Боткинскую больницу привезли уже несколько десятков человек с подозрением на коронавирус. Но он ни у кого не подтвердился. Самый ближайший подтвержденный случай этого заболевания — в Финляндии.