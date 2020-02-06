Почти 500 свиней погибли в Подмосковье. Спасти из огня смогли только 20 поросят

Пожар в Подмосковье унес жизни почти 500 свиней. Как сообщили 6 февраля в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости, горела свиноферма в деревне Настасьино Можайского района.

Пожар удалось локализовать на 800 квадратных метрах, к 11 утра было ликвидировано открытое горение. В тушении принимали участие 12 единиц техники и 39 человек.

В Подмосковье при пожаре на ферме погибли почти 500 свиней.



Изначально в МЧС РФ рассказали, что животных, по предварительным данным, удалось спасти. Но вскоре выяснилось, что все-таки нет. Вывести смогли только 20 из 500.



Видео МЧС РФ. pic.twitter.com/dB4Qj3rKfd — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) February 6, 2020

«По уточненным данным, на момент пожара на ферме находились 500 голов свиней, 20 из них удалось вывести, остальные задохнулись продуктами горения», – рассказали агентству в МЧС.



