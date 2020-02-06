Водителю маршрутки вынесли приговор за гибель женщины на Маршала Говорова

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор водителю маршрутки, который осенью 2019 года насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Мужчина отправится в колонию-поселение.

ДТП произошло 1 октября около 5:07 на улице Маршала Говорова. Как сообщает 6 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый управлял на основании путевого листа автобусом ПАЗ маршрута К-252, принадлежащим перевозчику ООО «Управление предприятиями СЛК». На улице в это время было темно, но работало искусственное освещение, асфальт был мокрым.

Двигаясь по Маршала Говорова от Химического переулка в сторону улицы Швецова по левой полосе, водитель маршрутки приближался к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 37 на скорости около 70 км/ч. В этот момент дорогу по «зебре» переходили двое пешеходов, но мужчина не затормозил и не пропустил их.





В итоге автобус сбил одного из пешеходов – 60-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года.