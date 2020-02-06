Происшествия
Водителю маршрутки вынесли приговор за гибель женщины на Маршала Говорова
Кировский районный суд Петербурга огласил приговор водителю маршрутки, который осенью 2019 года насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Мужчина отправится в колонию-поселение.
ДТП произошло 1 октября около 5:07 на улице Маршала Говорова. Как сообщает 6 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый управлял на основании путевого листа автобусом ПАЗ маршрута К-252, принадлежащим перевозчику ООО «Управление предприятиями СЛК». На улице в это время было темно, но работало искусственное освещение, асфальт был мокрым.
Двигаясь по Маршала Говорова от Химического переулка в сторону улицы Швецова по левой полосе, водитель маршрутки приближался к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 37 на скорости около 70 км/ч. В этот момент дорогу по «зебре» переходили двое пешеходов, но мужчина не затормозил и не пропустил их.
В итоге автобус сбил одного из пешеходов – 60-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Подсудимый свою вину признал полностью.
Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года.