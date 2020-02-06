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06.02.2020 12:24
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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в январе – феврале 2020 года:, NEWПИТЕР, «Архитектор», «Новое Купчино» и «Город мастеров».

Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» ведет строительство восьмого и девятого лотов.

В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир остекление выполнено на 70%. На объекте продолжаются работы по разводке системы отопления, а также системы электроснабжения. Кровельные работы выполнены на 30%. Специалисты приступили к работам по прокладке наружных сетей.

В девятом лоте комплекса, также состоящем из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой и второй секциях ведётся монтаж окон и холодных витражей, завершаются кровельные работы. В третьей секции ведётся монтаж окон. В четвертой секции завершаются общестроительные работы на кровле. Продолжаются сантехнические и электромонтажные работы. Ведутся общестроительные работы по пристройке. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 8 лота, получившего название «Архитектор».

Жилой комплекс «Архитектор» включает в себя 869 квартир и подземный паркинг на 274 машиноместа. Дом напоминает лист клевера и состоит из пяти секций. В секциях 8.1 и 8.2 завершён монтаж парапетов кровли. Общестроительные работы выполнены на 100%. Специалисты приступили к монтажу электрики и сантехники. В секции 8.3 ведётся заливка плиты перекрытия над 27 этажом. В секции 8.4 завершена заливка плиты перекрытия над 27 этажом. В секции 8.5 ведётся кирпичная кладка стен 27 этажа. Специалисты продолжают работы по монтажу инженерных систем: отопление, электрика, слаботочные системы. На всех секциях начался монтаж окон с 16 этажа и выше. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. Во всех секциях продолжается монтаж лифтового оборудования, а также отделочные работы мест общего пользования. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, завершается кирпичная кладка стен, начались общестроительные работы на кровле. Ведётся монтаж окон. Специалисты продолжают работы по прокладке магистральных сетей.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В Калининградской области компания «Строительный трест» продолжает строительство второго (третья очередь) и четвертого (четвертая очередь) лотов проекта ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №7 идет монтаж стропильной системы кровли и внутренней электропроводки. Продолжается монтаж лифта. В доме №8 завершены работы по кладке кровельных дымоходов, начата работа по монтажу стропильной системы. Идёт кладка стен и перегородок с первого по шестой этажи. В доме №9 ведётся остекление окон и лоджий, монтаж металлочерепицы на кровле и внутренней электропроводки. Продолжается монтаж лифтов. В доме №10 заканчивается кладка стен и перегородок, а также устройство обрешётки кровли.

В состав четвертого лота проекта входит один дом. В настоящее время ведется заливка стен третьего этажа. На площадке продолжаются работы по прокладке наружного водопровода, ливневой и бытовой канализации.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru


ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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