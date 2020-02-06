В Ухане родился младенец с коронавирусом. Его мать тоже больна

Коронавирус в Китае впервые выявлен у новорожденного. Младенец появился на свет в Ухане, городе, откуда и пошла пневмония, вызванная новой инфекцией.

О диагнозе малыша 6 февраля сообщает Би-би-си, ссылаясь на государственные СМИ Китая. Коронавирус у младенца подтвердили спустя 30 часов после его рождения. Это самый молодой пациент инфекционистов. Малыш родился у заболевшей пневмонией матери. Неизвестно, заразился он еще в утробе или уже появившись на свет.

Сегодня же власти КНР рассказали, что новый вирус в Китае подхватили 19 иностранных граждан. Двое из них уже выздоровели, остальные проходят лечение. При этом МИД не стал называть национальности заболевших, пишет РИА Новости.

Напомним, на данный час в мире подтверждено 28 335 заболеваний пневмонией, вызванной новым вирусом. 565 случаев закончились смертью.



