Из петербургского порта в Боткина доставили гражданина Китая. Его обследуют на коронавирус

Иностранца доставили в инфекционную больницу имени Боткина Петербурга с симптомами, характерными для коронавируса. Пока что у него диагностирована ОРВИ.

Гражданина Китая с недомоганием, по информации СМИ, сняли с судна накануне, 5 февраля. Транспорт пришел в Петербург из Испании. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного, у мужчины диагностирована ОРВИ, но коронавирус пока не исключен, проводится обследование. Температуры и пневмонии в настоящее время у него нет, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 22 января в Петербурге за помощью медиков с подозрением на коронавирус обратились уже десятки человек, которые приехали из Китая. Все оказались просто простужены. На территории России диагноз подтвержден только у двух пациентов – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба граждане Китая.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 565 человек, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вирус назвали международной чрезвычайной ситуацией. Бушует он с конца декабря, количество заболевших растет ежедневно. Россия закрыла границы с Китаем и эвакуировала из страны своих туристов. Тех, кого вывезли из эпицентра распространения вируса, города Ухань, отправили пережидать инкубационный период в лес под Тюмень. Пока все они выглядят здоровыми.



