«Правильно, раздавал короны!» Первый канал намекнул на то, что к созданию коронавируса имел отношение Трамп

В итоговой новостной программе «Время» в эфире федерального телеканала россиянам рассказали, что коронавирус 2019-nCoV, от которого умерли уже 563 человека, может быть американским биологическим оружием. Объяснение нашлось даже названию.

«А теперь к другой стороне проблемы. Так сказать, к темной стороне. К конспирологии! На этот раз конспирология равна этимологии <...> Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите! Как он называется? К-о-р-о-н-а-вирус. Берем слово «корона». Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны! Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными», – такую версию озвучил глава информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.

Видимо, понимая, что мысль, высказанная в эфире федерального канала может звучать несколько неожиданно, он добавил: «Полный бред, скажете вы, и я бы с вами согласился, если бы не Кирилл Брайнин с его материалом».

Далее на экране под тревожную музыку появляется название сюжета «Коронавирус конспирология». В нем Брайнин пять минут подводит зрителя к тому, что вирус может быть рукотворен. В ход идут сюжеты из Интернета, ссылки на ученых и приглашенные российские эксперты. «Специалисты из США с дипломатическим иммунитетом проводили опыты на людях, а в один день по неизвестным причинам умерли 24 человека», – повествуется о ранних экспериментах американцев. О серьезности говорит и то, что опытами якобы заинтересовались российские военные. Также не исключается, что США выработали «этническое биооружие», хотя, как подчеркивает Брайнин, доказательств пока мало.





В конце сюжета журналист повторяет слова, которыми ролик анонсировал Кирилл Клейменов.

Стоит отметить, что из почти 40 минут «Времени» 5 февраля сразу несколько сюжетов были о коронавирусе. Теория о связи президента США с эпидемией появилась на 20-й минуте. Картинка из этого блока с Трампом, вирусом и короной была поставлена на preview выпуска, который выложен на YouTube-канале «Новости на Первом канале».