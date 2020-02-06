«Счёт погибшим пошел на сотни». МИД РФ сообщает о гибели в Сирии российских и турецких специалистов

Террористы в сирийском Идлибе совершили за последние две недели более тысячи атак «с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов». Об этом 6 февраля сообщает Министерство иностранных дел России.

«Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», – говорится в сообщении ведомства.

В последний раз об атаке дрона на Хмеймим сообщалось 3 февраля — тогда беспилотник не смог нанести какого-либо ущерба.

Напомним, 4 февраля ситуацию в Идлибе обсудили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Президенты России и Турции подчеркнули «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу» и договорились о координации действий. Сегодня глава МИД Турции заявил, что Анкара в ближайшее время ожидает прибытия российской делегации для продолжения обсуждений.



