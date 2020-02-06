Китай недоволен «чрезмерными мерами против коронавируса». В панике обвиняют США

Китай выразил протест странам, которые предпринимают «чрезмерные ограничительные меры» в отношении Китая из-за вспышки коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай принял «всесторонние и самые строгие меры по профилактике и контролю за распространением заболевания». Чуньин также уточнила, что Всемирная организация здравоохранения и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не рекомендовали ограничивать поездки и торговлю с Поднебесной.

«Мы выражаем протест и недовольство в адрес соответствующих стран, которые проигнорировали профессиональные рекомендации ВОЗ и ИКАО, и уже сделали им строгое представление», – заявила дипломат.

В Китае считают, что действия таких стран «искусственно создают панику в обществе». Ранее МИД КНР уже обвинял в нагнетании ситуации США — американцы первыми эвакуировали из Уханя своих дипломатов и первыми же полностью запретили въезд в США всем гражданам Китая.



