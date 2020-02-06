«Петербургская Недвижимость» прогнозирует рост популярности ипотеки с государственной поддержкой

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В прошлом году доля сделок с ипотекой на первичном рынке Петербурга составила 62%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова на круглом столе Академии Бизнес-Финанс.

Одной из тенденций стал рост популярности ипотеки с государственной поддержкой. По данным «Петербургской Недвижимости», количество ипотечных сделок с использованием программы господдержки в сравнении с 2018 годом увеличилось примерно в 10 раз. Это связано с новыми условиями: теперь льготная ставка действует на весь срок кредитования. Кроме того, расширен список участников программы: с конца 2019 года она распространяется на родителей двоих и более детей и семьи с ребенком-инвалидом.

«С учетом всех мер, которые государство предпринимает для повышения рождаемости, «семейная» ипотека будет становиться еще популярнее. Сейчас клиенты могут не только оформить кредит с низкой ставкой, но и воспользоваться материнским капиталом в качестве первоначального взноса. Все это делает покупку жилья более доступной», — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова.

«Петербургская Недвижимость», продавец квартир в Петербурге и Ленобласти, сотрудничает с более 20 надежными банками. Среди них более 15 работают по программе государственной поддержки.

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