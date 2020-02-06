Трусы хоть верните: попавшие в коронавирусный карантин в Тюмени заявили, что им не отдают багаж, документы и одежду

Россияне, попавшие в зону карантина по коронавирусу в тюменском санатории «Градостроитель», столкнулись с тем, что им не отдают вещи и документы.

«Одежду и личные вещи, вплоть до трусов, забрали на обработку сразу. У меня ничего нету, кроме пижамы и халатика, – рассказала из карантина Алена Сулаева в Instagram 6 февраля. – Сказали, что пока багаж нам не планируют выдавать — говорят, что он был в очаге эпидемии, в нем поселился вирус».

Находящаяся в другой комнате россиянка Марина Зайцева подтвердила «Фонтанке», что багаж так и не вернули. И добавила, что паспорт и личные вещи также не отдают.

Накануне она рассказала «Фонтанке», что после тяжелого перелета на военных самолетах из Китая в Западную Сибирь, группу россиян встречали в холле санатория в полной экипировке люди не просто в масках, а в скафандрах. И отношение к ним как к людям, «которые излучают вирус». Хотя оперативный штаб в регионе сообщает, что всех 144 граждан под Тюменью регулярно осматривают медики, у них замеряют температуру. И пока признаков болезни врачи ни у кого не видят.





В то же время искусственный интеллект предсказал 53 миллиона погибших в мире от коронавируса в будущем.