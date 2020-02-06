С дома Голландской церкви на Невском проспекте срезали балконы. Ответственным грозит уголовное дело

фото КГИОП

С заявлением о повреждении объекта культурного наследия – дома Голландской церкви — обратился в полицию комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП). С фасада здания срезали ограждения балконов. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба КГИОПа.

Фасад дома №20 по Невскому проспекту лишился кованых исторических ограждений двух балконов со стороны Невского проспекта. Срезанные конструкции складировали под арками, ведущими во внутренний двор. Сейчас они хранятся в Жилкомсервисе №1 Центрального района. Поврежденные балконы затянуты сеткой.

Повреждение или уничтожение объекта культурного наследия – уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ.

Пользователям помещений предстоит беседа с чиновниками, которые хотят узнать, при каких обстоятельствах изуродовали фасад.



