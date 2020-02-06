За ночь в Петербурге убрали 1400 кубометров снега. Горожане просят вернуть всё назад

автор фото - читатель «Фонтанки» Дмитрий

Из-за метели в Петербурге всю ночь работали дворники и спецтехника. К утру с улиц вывезли около 1400 кубометров снега.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, на улицу вывели 1000 машин, трём сотням работников раздали лопаты. С пяти утра началась «дневная смена» – остатки сугробов вручную убирали 1000 человек. Асфальт на перекрёстках и пешеходных переходах заранее обработали солевым раствором, утром при сколке льда обращали внимание на подходы к школам.

Снег с улиц вывозили на 30 самосвалах, в работу включился Водоканал. Как сообщается на сайте организации, там в кои-то веки запустили снегоплавильные камеры. За ночь они приняли 1139 кубов снега.





Но опять нашлись недовольные. Петербуржцы, которые обычно жалуются на плохую уборку, в этом году соскучились по снегу и хотели бы хоть день походить по нему. А не по мокрому асфальту, на котором из-за специального раствора осталась лишь слякоть.

«Выпал такой чудесный снег… а на его место высыпали соль... Очень мерзко и грустно», – такие письма можно найти в сегодняшней почте «Фонтанки».

На два лагеря горожане разделились и в социальных сетях. Пока одни придирчиво следили за работой дорожных служб, другие просили оставить хоть немного снега и припоминали, как снегоуборочные машины ещё недавно работали вхолостую и убирали сугробы, которых нет.