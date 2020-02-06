Стулья посреди КАД и «все «миньоны» в рассыпную». «ГАЗель» врезалась в фуру, на кольцевой растет пробка

Авария с участием двух грузовых автомобилей собирает пробку на кольцевой автодороге Петербурга. На проезжей части стоят стулья, валяются бутылки с омывайкой и бродят люди.

О ДТП на внутреннем кольце КАД напротив железнодорожной станции Ржевка утром 6 февраля сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Столкнулись грузовая «ГАЗель» и фура. У первой из поврежденного кузова на дорогу высыпались бутыли, вероятно, со стеклоомывающей жидкостью и, судя по кадрам с места аварии, стулья.

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«Все «миньоны» в рассыпную) Все живы, надеюсь, у ребят товар застрахован и машины», – пишет очевидец Иван (орфография и пунктуация оригинала. – Прим. ред.). Другие участники группы добавляют, что фура стояла там со вчерашнего дня, и «это «ГАЗель» об неё разгрузилась».





Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 40-м километре внутреннего кольца КАД «ГАЗель» наехала на стоящий в первой полосе грузовик. Пострадавших в аварии нет.

А вот пробка – есть. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце уже превышает 2,5 километра и начинается от развязки с Шафировским шоссе.