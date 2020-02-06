Стоянка у метро «Площадь Мужества» вне опасности: участок лопнувшей теплосети заменили

Последствия прорыва у площади Мужества, о котором «Фонтанка» сообщала накануне, устранены. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили около 7,5 метра дефектной трубы.

Как сообщили на предприятии 6 февраля, работы на улице Политехнической, 17, корпус 1, завершены. У трубопровода диаметром 159 мм теперь новые семь с половиной метров.

«Технологическое нарушение было устранено в нормативные сроки, несмотря на то, что работы усложнила стоянка автомобилей в охранной зоне теплосетей. Потребители на время проведения ремонта от тепла и горячей воды не отключались», – подытожили теплоэнергетики.

Напомним, о парении и кипятке стало известно вчера в половине первого дня. Паром заволокло парковку у метро.





Сегодня же теплоэнергетики отчитались о завершении работ в Подъездном переулке.