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Бизнес-трибуна
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06.02.2020 10:40
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Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил стратегию развития в регионах

5 февраля состоялось первое в 2020 году заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены изменения в Стратегии развития Банка, итоги 2019 и обозначены планы на 2020 год.

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил стратегию развития в регионах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В соответствии с обновленной Стратегией Банк «Санкт-Петербург» в 2020 году начинает развиваться в мультирегиональном формате. Реализовывать свою региональную программу Банка начал с Новосибирска, где 24 января был открыт филиал. 

Филиал Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске представляет собой два отделения по адресам: ул. Гоголя, дом 9 (с акцентом на работу с физлицами и предпринимателями), и ул. Каменская, дом 7 (для корпоративных клиентов). В планах развития Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске – взаимодействие с ведущими компаниями региона, работающими в приоритетных отраслях экономики Новосибирской области, а также представление удобного и комфортного банка для бизнеса и жителей города. 

В связи с расширением регионального присутствия Наблюдательный совет Банка принял решение об открытии в I квартале 2020 года представительства в Ростове-на-Дону. При обсуждении дальнейших планов развития Банка в регионах России наиболее перспективными были определены Нижний Новгород и Екатеринбург. 

В новых регионах присутствия Банк «Санкт-Петербург» готов предложить свои уникальные наработки в кредитовании, проектном финансировании и расчетно-кассовом обслуживании крупного, среднего и малого бизнеса, поддержке городского хозяйства. За 30 лет работы Банк стал опорным для Санкт-Петербурга, поддерживая программы социально-экономического развития города, и одним из крупнейших банков Северо-Запада России. 

Также в рамках заседания Наблюдательного совета Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2019 год по РСБУ. Согласно данным по РСБУ, чистая прибыль Банка за 2019 год составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 26,9% по сравнению с 2018 годом. Чистый процентный доход, полученный за 2019 год, составил 23 млрд рублей (+4,1% по сравнению с результатом 2018 года). Чистый комиссионный доход вырос на 26,8% по сравнению с 2018 годом и составил 7 млрд рублей. 

Кредитный портфель Банка на 1 января 2020 года составил 395,6 млрд рублей (+7,3% по сравнению с 1 января 2019 года). При этом, кредиты корпоративным клиентам составили 299,5 млрд рублей (+3,8% по сравнению с 1 января 2019 года). Кредиты физическим лицам составили 96 млрд рублей (+19,6% по сравнению с 1 января 2019 года). 

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2020 года составил 81,8 млрд рублей (+9,4% по сравнению с 1 января 2019 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2020 года составил 9,7% (при нормативном значении 6,0%), норматив достаточности собственного капитала – 14,8%  (при нормативном значении 8,0%).

Банк занимает 14 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 января 2020 года в Банке обслуживается 2 232 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 513 000; количество банкоматов – 813 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 297 000 человек.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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