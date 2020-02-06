Детский баскетбол на колясках… танцевальных. Юным спортсменам нужен спортивный инвентарь

44 500 рублей – стоимость одной спортивной коляски и возможность для ребёнка с поражением опорно-двигательного аппарата заниматься баскетболом. Баскетбольной команде петербургской школы «Динамика» нужно пять колясок – сейчас ребятам приходится тренироваться на танцевальных.

В команде по баскетболу на колясках школы «Динамика», где обучаются дети с инвалидностью, 10 человек, а специальных колясок для этого вида спорта только две. Большинство ребят занимаются на танцевальных колясках, которые школе помог приобрести Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». Чтобы закупить необходимый спортивный инвентарь, нужно 222 500 рублей.

«Я стараюсь очень аккуратно таранить на тренировках, – признается Настя Волкова. – Иначе я останусь и без коляски, и без танцевальных чемпионатов».

Насте – 17 лет. На вопрос, зачем тебе кроме танцев ещё и такой вид спорта, отвечает: «Надо ломать стереотипы, женщина должна уметь не только танцевать, но и быть жёсткой». Её бабушка, Галина Наумовна, отмечает, что занимаясь спортом, внучка в буквальном смысле распрямилась, и если раньше самостоятельно передвигаться могла только с ходунками, то сейчас «носится» на двух опорах – с тростями.

При поддержке частных благотворителей в декабре 2019 года БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» заказал тестовую баскетбольную коляску, сразу же после новогодних каникул ребята её опробовали.

«Коляска обладает комфортностью, надёжностью и маневренностью – все эти качества дают возможность быстро осваивать технические элементы игры в баскетбол на колясках. Благодарим за поддержку и, если удастся приобрести ещё такой инвентарь, то, определённо, произойдёт улучшение тренировочного процесса и ребята смогут достойно выступать на соревнованиях», – говорит Марина Цветкова, руководитель баскетбольной секции школы «Динамика».

Стоимость каждой коляски для игры в баскетбол "Центровой" FS777L с учетом предоставленной поставщиком скидки и доставки – 44 500 рублей. Коляски изготавливаются не по индивидуальным меркам, здесь учитывается ширина сидения. Необходимо закупить 4 шт. – 36 размера, и 1 шт. – 38 размера. Поэтому в разное время ими смогут пользоваться больше ребят.

Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» открыл сбор средств. Всего необходимо собрать 222 500 рублей. Помочь юным спортсменам можно на краудфандинговой платформе или связавшись с сотрудниками Фонда по телефону (812) 983 72 21, почта: info@fondopora.ru.