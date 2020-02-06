Ученые отдали проблему коронавируса на откуп искусственному интеллекту. Он предсказал 53 миллиона погибших

Создатель стартапа HedgeChatter Джеймс Росс попытался рассчитать возможное число жертв 2019-nCoV при помощи искусственного интеллекта, который анализировал данные о заболевании, публикуемые китайскими властями. Результаты получились пугающими.

«Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней, а убить 52,9 миллиона из них», – такие данные 6 февраля приводятся в журнале Forbes.

При этом врачи, которые ознакомились с результатами, настроены чуть более оптимистично и считают, что прогноз может быть скорректирован, так как «условия и данные, поступающие в нейронную сеть, меняются». Отмечается, что искусственный интеллект оценивает только официальные данные. По мнению медиков, у большого числа инфицированных людей заболевание может протекать бессимптомно или же в легкой форме. Значит реальный процент зараженных может быть намного выше, но и смертность от коронавируса получится ниже.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.



