Коронавирус пока не проявился у эвакуированных в лес под Тюмень россиян

Симптомов коронавируса не видят медики у эвакуированных в Тюменскую область из Китая россиян.

Как сообщает 6 февраля ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в регионе, всех 144 граждан регулярно осматривают медики, у них замеряют температуру. Пока признаков инфекции врачи ни у кого не видят.

«Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», – рапортует штаб.

В случае, если понадобится, находящимся на карантине предоставят психолога.





Напомним, группу россиян и граждан СНГ из Китая двумя военными самолетами доставили в Тюмень накануне. Их поместили в лечебно-реабилитационный центр в лесу в 28 км от областного центра. Держать их там намерены 14 дней — это инкубационный период развития коронавируса.

На сегодняшнее утро в списке погибших от новой болезни — 565 человек, в основном жители КНР.

Как выглядит карантин в Сибири, накануне показывала «Фонтанка».