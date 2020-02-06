Россия не хочет сокращать нефтедобычу из-за коронавируса. Переговоры ОПЕК+ в Вене продолжаются третий день

Переговоры экспертов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее 11 союзников (формат ОПЕК+, в который входит Россия), начавшиеся позавчера в Вене, продлевают еще на один день. Об этом 6 февраля пишет Bloomberg.

По данным издания, Россию пока не удается убедить согласиться на дополнительное сокращение добычи нефти из-за вспышки коронавируса. Экстренное заседание в Вене собрали из-за угрозы для мирового спроса на нефть. Цены на углеводороды снижались до минимума за 13 месяцев из-за вспышки коронавируса, который сократил спрос на нефть в Китае. В последние дни ее стоимость пошла вверх — как считают эксперты, именно в надежде на сделку ОПЕК+ по снижению добычи.

Участники встречи в Вене рассказали Bloomberg, что Россия готова только продлить уже действующее сокращение добычи нефти, но не хочет дополнительных мер. Саудовская Аравия, как ранее сообщал The Wall Street Journal, хочет добиться снижения добычи на 500 тыс. баррелей в день всеми участниками сделки ОПЕК+.



