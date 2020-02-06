«Политическая спекуляция». Отец убитого в Африке журналиста Кирилла Радченко ответил на слова посла России в ЦАР

Отец убитого в Африке журналиста Кирилла Радченко назвал «политической спекуляцией» мнение посла России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимира Титоренко. Ранее тот заявил, что журналисты нарушили «массу законов» этой страны, а люди, которые их туда отправили, подвергли опасности их жизни.

В интервью РИА Новости посол рассказал, что журналисты якобы пытались проникнуть на секретную военную базу, не зарегистрировали фото- и видеоаппаратуру, визы получили как туристы, а приехали в ЦАР с «журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН» . Он добавил, что убийцы «или криминальные элементы, или наемники».

«Я готов прокомментировать слова посла. Это — политическая спекуляция. Прямо так, спекуляция! Я очень сожалею, что СМИ дает однобокую непроверенную информацию. Могли и нас спросить. А зачем? Да, там в самом начале «отвлекающая» легенда. Именно так оперативные работники спецслужб называют такие «рассказы», – заявил в ответ Александр Радченко в интервью изданию «Реальное время» 6 февраля.

Он также снова раскритиковал версию Следственного комитета об убийстве российских журналистов в Африке из-за ограбления. Александр Радченко заявил, что проанализировал список пропавших вещей и заметил, что на предполагаемом месте преступления пропала фото- и киноаппаратура прежде всего и предметы электроники, обычно используемые для работ с информацией и изображениями.





«Так, может быть, первоначальная цель нападения и заключалась в том, чтобы лишить журналистов техники, которая используется для целей фото- и киносъемки? Наверное, мы не сможем дать однозначного ответа. Мы ведь не Следственный комитет», – резюмировал он.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании «Вагнер» в Африке по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Сразу после смерти журналистов Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями и нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц. 30 июля прошлого года другой проект Ходорковского – центр «Досье» – сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, где привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Свою версию произошедшего представила и «Фонтанка», корреспондент которой побывал на месте гибели коллег.