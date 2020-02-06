Лейтенанту полиции вменяют сломанное — сирень и руку петербурженки. Правосудие настигло его через полтора года

автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В уголовном деле за умышленный вред здоровью подозреваемый нашелся спустя полтора года после сцены под сиренью на Лабораторном проспекте в Петербурге. К ответу призвали полицейского, опьяненного весной и романтикой.

Лейтенант полиции Иванов из 58-го отдела полиции Выборгского района пережил неприятные минуты допроса два дня назад, 4 февраля. Как рассказали «Фонтанке» собеседники в правоохранительных органах, вспоминать ему пришлось события весеннего вечера 23 мая. Тогда он прогуливался по Лабораторному проспекту, возле дома №6 его внимание, по версии следствия, привлек цветущий куст сирени. Несколько веток он захотел унести с собой, за обдиранием Иванова, как следует из материалов дела, застала местная жительница. Вероятно, куст украшает вид из ее окна. 51-летняя женщина таким варварством возмутилась, сделала гражданину замечание. Реакция оказалась чрезмерной, в конце концов мужчина сломал ей руку. Уголовное дело возбудили через месяц, подозреваемых в нем не было больше года. Материалы, как только всплыла фамилия лейтенанта, передали в Следственный комитет. Обвинения Иванову пока не предъявляли, с допроса его отпустили с подпиской о невыезде. Отметим, куст подозреваемый обдирал в гражданском, у Иванова, который служит в органах больше десяти лет, был выходной.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего инициирована служебная проверка. В случае доказательства вины подозреваемого, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства.



