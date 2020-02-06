Товарный поезд сбил подростка в Ленобласти

На станции Оять в Ленинградской области товарный поезд насмерть сбил 16-летнего подростка.

Как 6 февраля сообщает 47news, наезд произошёл на путях в Лодейнопольском районе около шести часов вечера накануне: машинист заметил пешехода и попытался экстренно затормозить, однако сделать этого не успел. Предполагается, что погибшая училась в ЛГУ имени А. С. Пушкина, она могла не заметить состав.

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Информацию СМИ подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.



