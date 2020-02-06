Каршеринг «собрал» на севере ЗСД отбойник, стоящее такси и человека

На Западном скоростном диаметре в Приморском районе Петербурга поздним вечером 5 февраля в ДТП пострадал пешеход. Выход на проезжую часть закончился для мужчины серьезными травмами.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 22:24 на 24-м километре ЗСД в направлении от Богатырского проспекта к КАД. По предварительным данным, 20-летний парень на автомобиле Hyundai Solaris каршеринговой фирмы «Делимобиль» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, а затем, сбив находившегося на дороге мужчину, – еще в один «Солярис», припаркованный у края проезжей части.

Судя по кадрам с места ДТП, вторым участником ДТП стало «Яндекс.Такси». Попавшего под каршеринг 38-летнего мужчину увезли в городскую больницу №3 в тяжелом состоянии.



