Труженика даркнета задержал наркоконтроль в Петербурге. Пройдя по шести адресам, полиция собрала сокрытое

Закладки с наркотиками нашли полицейские в Петроградском районе. Задержан и труженик даркнета, успешно сотрудничавший с рядом сайтов. Бывшее при нем потянуло на крупный размер.

О поимке 37-летнего местного жителя ГУ МВД сообщило 6 февраля. При задержании у него нашли мобильный телефон с информацией о местах шести тайников с галлюциногенным веществом. Опередив клиентов закладчика, полиция нашла по всем адресам свёртки из белой изоленты с наркотиками внутри.

Дома у дилера лежали более 220 граммов запрещенных веществ «в ассортименте», мобильные телефоны, весы, упаковка. Дело возбудили о покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

По информации «Фонтанки», на двое суток в камеру поехал Павел Богданов родом из Ленинграда.



