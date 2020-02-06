Сложности гололёда прочувствовал полицейский УАЗ. В столб его развернуло у Солидарности

Гололёд направил в столб полицейский УАЗ на востоке Петербурга. Об аварии на улице Подвойского у пересечения с проспектом Солидарности утром 6 февраля сообщили очевидцы.

Как сообщили «Фонтанке» в ГИБДД, информация о пострадавших не поступала. Вероятно, машина не справилась с управлением, но всё обошлось небольшими царапинами, и УАЗ удалось осмотреть и развернуть своими силами.

К заснеженным трассам водителям приходится привыкать с утра четверга, метель пришла в город накануне. Гололедица в такой ситуации – одна из главных проблем, даже хуже, чем порывистый ветер.



