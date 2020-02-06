Анонимные минёры выгнали гулять по снегу работников пяти петербургских судов

Петербургские суды традиционно пошли на выход из-за сообщений анонимных минёров, даже не успев полноценно начать рабочий день 6 февраля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, к 9.30 на выход пошли Петродворцовый, Ленинский, Василеостровский, Октябрьский и Колпинский районные учреждения.

По данным «Фонтанки», накануне из-за сообщений, которые неизвестные разослали на электронные почты по всему городу, ответственные службы проверили 761 здание, в том числе 22 суда, 16 клиник и больниц, 568 детсадов и 144 учебных заведения. Ждать на улице пришлось почти 29 тысячам человек. Ничего опасного, традиционно, не обнаружили. В названии ящиков, с которых работали шантажисты, вновь фигурировала фамилия православного мецената Константина Малофеева: «120 биткоинов, украденных с биржи WEX» с него требуют ещё с ноября. При этом сам предприниматель свою причастность к крипторынку отрицает.

Пока Роскомнадзор не понимает, как остановить волну ежедневных ложных сообщений, и то решает заблокировать иностранные почтовые сервисы, то делает шаг назад, людей ежедневно продолжают эвакуировать. Петербургских школьников регулярно выгоняют на улицу во время занятий. До ближайшего «убежища», согласно планам эвакуации, некоторым из них приходится идти больше 20 минут.



