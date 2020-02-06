Показываем, как сел и развалился самолёт в Стамбуле. Лайнер загорелся, едва коснувшись земли

В Сети появилось видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции. Кадры опубликовало агентство DHA на своем канале в YouTube 6 февраля.

На видео снято, как лайнер приземляется, после чего мгновенно загорается, скатывается со взлетно-посадочной полосы и оказывается за пределами территории аэродрома. Самолет врезался в ограждение и развалился на части.

По последним данным, в результате инцидента погибли трое человек, в больницах оказались 179 пассажиров. Россиян среди них не было.





Самолет авиакомпании Pegasus выполнял рейс Измир – Стамбул. Предварительной причиной аварии назвали погодные условия.