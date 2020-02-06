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Город
06.02.2020 10:10
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«Так долго ждали снег. Зачем его убирать?» Петербуржцы следят за работой дорожников, им оппонируют снежные «нытики»

«Так долго ждали снег. Зачем его убирать?» Петербуржцы следят за работой дорожников, им оппонируют снежные «нытики»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Ночной снегопад преобразил Петербург и вернул городу подобающий времени года внешний вид. Пока одни горожане радуются преобразившимся улицам, другие придирчиво следят за работой дорожных и коммунальных служб. При этом довольных уборкой города немало. 

«Так долго ждали снег. Зачем его убирать?» Петербуржцы следят за работой дорожников, им оппонируют снежные «нытики»

Сильный снег с метелью синоптики обещали Петербургу накануне. В ночь на 6 февраля погода не подвела: ночью стихия разгулялась так, что пришлось закрыть затворы дамбы, чтобы избежать наводнения. К утру метель поутихла, хотя в городе весь день будет сильный ветер.

Убирать заснеженные дороги и улицы, как рапортует комитет по благоустройству, ночью отправились 1037 единиц уборочной техники, в том числе 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Им в помощь направили 300 дворников, пообещав к утру вывести втрое больше людей.


В социальных сетях петербуржцы разделились на два лагеря. Одни хвалят работу дорожных служб, за которыми следят на специальной онлайн-карте. «Наконец-то неожиданно в феврале пришла зима и дорожники к ней готовы! Вот и случилось того, что так долго ждали Дорожники — молодцы!» – пишет в паблике «Признавашки|ДТП и ЧП» пользователь Игорь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Ему вторят другие, отмечая, что дорожные службы не зря тренировались и наконец-то могут показать себя в деле. Третьи отмечают, что в любом случае найдутся «нытики», которым ничего не понравится.

«Нытики» нашлись буквально в следующем посте. «Почему, когда снега не было, техника ездила и убирала невидимый снег? А сейчас, когда выпал снег, то за 50 минут в дороге я не увидел ни одной уборочной техники», – задается вопросом автор. Сочувствующие ему отметили, что не видели ни одной снегоуборочной машины на Пулковском шоссе и на Московском проспекте. «Так долго ждали снег. Зачем его убирать?», – возражают в ответ недовольным уборкой.

Ему оппонируют в комментариях, отвечая, что технику нецелесообразно выводить в час пик. Другие утверждают, что видели много уборочной техники, которая мешала движению, поскольку выстраивалась «ёлочкой», занимая две полосы. Такие сообщения оставляют жители разных районов, добавляя, что утром проснулись от звука лопат дворников и шума снегоуборочных машин. Третьи философски заметили, что к выходным в городе установится плюсовая температура и снег растает сам.

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