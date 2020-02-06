Команду наркодилеров нашли в Вырице. Психотроп их главарь хранил в автосервисе в Пушкине

Четверо причастных к торговле наркотиками оказались в отделе полиции к утру 6 февраля вместе с изъятыми килограммом запрещенного, гранатой и пистолетами. Задержанию предшествовали обыски в Вырице и Пушкинском районе Петербурга.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в руки оперативников из управления по контролю за оборотом наркотиков попались четверо уже замешанных в подобном дельцов – дела по наркотическим статьям в их отношении возбуждались в конце лета и начале осени 2019 года, но теперь нашли объем. Больше всего изъяли с рабочего места предполагаемого лидера торговцев: в автосервисе на Сетевой улице в Пушкине тот спрятал больше 700 граммов психотропного порошка. Там же лежали пистолеты ИЖ и ТТ, патроны к ним – все пригодно для стрельбы.

Еще триста граммов порошка и сверток с растительным наркотиком нашли в квартире одного из сбытчиков, он живет в Вырице. Двое его напарников – соседи. У одного изъяли чуть больше трех граммов растительного и гранату, у второго – два грамма психотропа. Все получили по делу за попытку сбыта.



