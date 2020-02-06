«Как они это делают?» В Петербурге водители каршерингов кувыркались и знакомились друг с другом

Каршеринговый «Рено Каптюр» с цветографией компании «Делимобиль» перевернулся у станции метро «Волковская» в Петербурге утром 6 февраля. Причины ДТП остались неизвестны.

Фотографиями и видео лежащего на крыше кроссовера поделились пользователи паблика «ДТП и ЧП».

«Вот вам и инструкция о том, как делать нельзя», – отметил автор видео. «Как они это делают?» – не понимает один из комментаторов, а другой предлагает ужесточить процедуру выдачи прав.





В Приморском районе вынужденно познакомились водители «Яндекс. Драйва» и «Делимобиля». Обошлось без пострадавших.

Кроме того, на Витебском проспекте каршеринговый седан врезался в ограждение.