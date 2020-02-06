Поклонников iPhone задержали в Петербурге после догонялок с ножом. Отвечать попросят сразу троих

Охотников за продукцией Apple и смартфонами подешевле после недели поисков задержали в Красносельском районе. Троих мужчин подозревают в том, что именно они в конце января играли в догонялки с курьером интернет-магазина Lite-Mobile, а в качестве выигрыша забрали себе две последние модели iPhone 11 Pro Max и десяток телефонов различных марок.

Как 6 февраля стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с двоими бородачами 26 и 28 лет и их старшим 33-летним товарищем петербургские полицейские познакомились накануне. Основанием предполагать, что они-то и приставили нож к горлу работника службы доставки 30 января, предварительно побегав за ним по Горелово, стала обнаруженная коллекция техники. Марки моделей изъятых смартфонов полностью совпали с утерянными, а внешний вид их хозяев оказался точно как на ориентировке.

Мужчин подозревают в разбое в крупном размере. Стоимость только двух золотистых iPhone – не меньше 200 тысяч рублей, а по подсчётам интернет-магазина, предварительный ущерб оказался как минимум в два раза больше и преодолел отметку в 400 тысяч. Теперь задержанным придётся объяснять, не они ли случайно разбили стекло служебной курьерской «Лады», когда искали в салоне 11 телефонов, чтобы добавить их к отнятым силой смартфонам от Apple.



