В Купчино водители потерялись в тумане. На Ярослава Гашека лопнула труба

Коммунальная авария затруднила движение во дворах Фрунзенского района Петербурга утром 6 февраля. Водители сетуют, что не видят, куда ехать.

О прорыве трубы на улице Ярослава Гашека сообщают очевидцы. Судя по фотографиям и комментариям, вода залила проезжую часть, пар заполнил улицы и дворы в районе перекрестка с Купчинской улицей.

«Из-за густоты пара машинам не разъехаться во дворах, не видно, куда идти/ехать», – утверждают местные жители.





В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» в первую очередь отметили, что попытки пройти или проехать по затопленным улицам могут закончиться плохо, находиться в зоне дефекта опасно для жизни.

Что касается самой аварии, то бригады трудятся на месте, занимаются ликвидацией вытекания воды на поверхность. Закончить с ремонтом рассчитывают к девяти вечера этого же дня, на абонентах сказаться он не должен – дома отапливают по резервной схеме.

Теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности накануне, когда стало ясно, что минимум на несколько дней в городе задержатся отрицательные температуры. Воду в трубах делают горячее, из-за чего на них повышается нагрузка.