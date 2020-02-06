Жесткая посадка лайнера в Стамбуле привела к гибели трех человек. В больнице 179 пассажиров

Число жертв после аварийной посадки самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, увеличилось до трех человек. Об этом 6 февраля рассказал турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает ТАСС.

В результате происшествия госпитализированы 179 человек, трое находятся в реанимации. Всего на борту находились 183 человека. Посольство России уточнило, что граждан РФ в самолете не было.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Причиной аварии предварительно назвали плохие погодные условия.



