В Подъездном переулке закончили с дырявой трубой. В новую заливают кипяток

Теплоэнергетики завершили сварочные работы на сети возле океанариума в Центральном районе Петербурга. Осталось пустить кипяток по кругу.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», к половине седьмого утра 6 февраля трубу возле 13-го дома в Подъездном переулке обновили на семь метров. Участок такой длины пришлось менять после прорыва накануне днём, когда улица оказалось в завесе пара, а проезжую часть «украсила» дыра. Около восьми часов вечера дорожные трудности были преодолены, ограничение движения сняли.



