Москва накачивает Вашингтон нефтью. Россия оказалась крупнейшим поставщиком США

Россия оказалась одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США. Об этом говорится в отчете управления энергетической информации Минэнерго США за январь-ноябрь 2019 года.

Как слудет из документа, Москва стала вторым экспортером энергоносителей в Соединенные Штаты после Канады. В октябре Вашингтон купил 136,5 миллиона баррелей канадской нефти и топлива. Россия поставила в США 20,9 миллиона баррелей. На третьем месте оказалась Мексика (17 миллионов баррелей), на четвертом — Саудовская Аравия (13,7 миллиона баррелей).

По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в октябре 2019 года в Соединенные Штаты стал рекордным для Москвы за последние восемь лет, пишет РБК. Отмечается, российской стороне удалось увеличить поставки в США в основном за счет нефтепродуктов. Эксперты пояснили, что в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 миллионов баррелей.



