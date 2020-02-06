В Петербурге открыли затворы дамбы. В городе легкий мороз и сильный ветер

Затворы дамбы в Петербурге открыли утром 6 февраля, угроза наводнения миновала. Об этом сообщается на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений.

Водопропускные отверстия закрыли накануне, в том числе и судопропускное сооружение С-1, которое раньше не трогали. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.В настоящее время уровень воды у Горного института находится на отметке 117 сантиметров.

Погода в Северной столице останется ненастной. Как предупреждает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков, в Петербурге будет дуть сильный северный ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -4...-6. На дорогах гололедица.



