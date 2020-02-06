В США скончался актер Кирк Дуглас. Звезде «золотой эры» Голливуда было 103 года

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас скончался в США на 104 году жизни. Об этом 6 февраля журналу People рассказал его сын, актер Майкл Дуглас.

Он отметил, что его отец прожил хорошую жизнь и оставил фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения. «Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа», – сказал Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на «Оскар» – сначала за роль в фильме «Чемпион», а затем за роль в ленте «Злые и красивые». Позже Дуглас выступал также в качестве продюсера.

Среди его самых известных фильмов – «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».



