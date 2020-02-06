Происшествия
Пассажиры лайнера Diamond Princess продолжают заражаться коронавирусом. Число заболевших выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом на на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 20 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 6 февраля.
Лайнер стоит на якоре у берегов Японии. На борту находятся около 3700 пассажиров более чем из 50 стран, в том числе 24 гражданина России. Среди них зараженных нет, сообщило накануне посольство России.
Все пассажиры пробудут в своих каютах на карантине 14 дней. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.
По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.