Пассажиры лайнера Diamond Princess продолжают заражаться коронавирусом. Число заболевших выросло вдвое

Число зараженных коронавирусом на на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 20 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 6 февраля.

Лайнер стоит на якоре у берегов Японии. На борту находятся около 3700 пассажиров более чем из 50 стран, в том числе 24 гражданина России. Среди них зараженных нет, сообщило накануне посольство России.

Все пассажиры пробудут в своих каютах на карантине 14 дней. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.



