В Интернете продают персональные данные клиентов МФО. В базе собрали 1,2 миллиона человек

Данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО) появились в продаже на специализированном сайте в Интернете. В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, пишет 6 февраля РБК.

«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает фамилии, имена, отчества, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в пробнике были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив часть «пробника» (100 записей) в сравнении с собственной базой, сообщили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам.

«Например, совпадает Ф.И.О., но номер телефона отличается от указанного в нашей системе», — сказал Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta (в нее входят «Быстроденьги»).

В микрофинансовой компании «Займер» начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. Предварительные результаты показали, что утечки персональных данных из имеющейся базы клиентов МФК не происходило, тем не менее руководство компании обратилось в правоохранительные органы.



