Остаётся президентом. Сенат США оправдал Дональда Трампа по всем обвинениям

Сенат – верхняя палата парламента США – оправдал Дональда Трампа по обвинению в превышении должностных полномочий. 52 сенатора проголосовали против того, чтобы признать его виновным в злоупотреблении полномочиями главы государства. Из республиканцев, а их в Сенате большинство, на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.

По второму обвинению о препятствии расследованию Конгресса Трампа оправдали ещё больше парламентариев – 53 человека. Импичмент состоялся, если бы за него проголосовали больше двух третей сенаторов, 67 из 100 человек. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам – превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, а затем мешал расследованию в конгрессе.



