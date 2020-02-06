В Озерках горел дом с вековой историей, ранее принадлежавший церкви

Дом с более чем вековой историей тушили в Выборгском районе Петербурга ночью 5 февраля. Горел многострадальный заброшенный Дом при Церкви Пресвятой Троицы в Озерках, расположенный на Ушковской улице.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

Дом при Церкви Пресвятой Троицы в Озерках строился в самом начале XX века. В 70-е годы на первом этаже располагалась станция по борьбе с вредителями и болезнями леса, а на втором этаже были две квартиры. До 2017 года в доме ещё жили люди, несмотря на серьёзный пожар в мае 2011 года. Уже около двух лет здание заброшено.



