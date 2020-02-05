Петербуржец ответил за «фээсбэшную морду». Его поймали, арестовали, велели пальцем указать

Суд Петербурга арестовал участника "мутного" ДТП возле Литейного,4. Ему вменяют оскорбление и насилие в отношении сотрудника ФСБ. «Фонтанка» оценила выступление адвокатов, прокуратуры и характер судьи. Так что, у «Фонтанки» есть и интрига.

По информации «Фонтанки», к 24 часам, 5 февраля Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Петербурга, арестовав на пару месяцев 52-летнего петербуржца Николая Зимина. Следствие обвиняет его по двум статьям УК: 318 – «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 – «Оскорбление представителя власти». Сама же история стартовала рано утром, 15 января на Шпалерной улице. Тогда стоящая под запрещающим знаком «Нива» неожиданно воткнулась в бампер поворачивающему во двор «Фольксвагену Туарег». Через минуту крохотное ДТП переросло в событие.

«Фонтанка» ранее освещала последствия этого обычного с виду столкновения в материале «Чья «фээсбэшная морда» выглядывает из-за неловкого ДТП у Литейного,4». Как сообщило наше издание, за рулем «Нивы» находился человек с сочным прошлым – Зимин. Вместе с ним в роли операторов со смартфонами вышли еще двое с аналогичной репутацией, а на заднем сиденье «Нивы» находилась дополнительная пара, явно не равнодушная к спорту. За рулем «Фольксвагена» же был оперативник отдела собственной безопасности регионального УФСБ капитан Терехов.

После продолжительного шоу на улице, где Зимин устроил потасовку из-за того, что оперативник Терехов снимает подменные номера со своей машины, представление продолжилось в отделе ГИБДД Центрального района. Там, уже при полицейских Зимин предельно уверенно исполнял роль возмущенного, под видеофиксацию оскорбляя сотрудника ФСБ. Тогда он и высказывался по поводу внешнего облика Федеральной службы безопасности.





Заметим, что проверка ГИБДД установила, что правым в автоаварии считается сотрудник ФСБ, а в оперативном подразделении ГУ МВД подозревают, что за капитаном Тереховым было установлено незаконное скрытое наблюдение от его дома до места службы. Причем слежка велась персонажами из неформального мира.

По данным нашего издания, после возбуждения уголовного дела в СК Петербурга, которое появилось через несколько дней после ДТП, Зимин исчез. Разумеется, он не явился и к инспектору ГИБДД на разбор аварии. Так, с конца января его поисками занимался уголовный розыск. Утром, 4 февраля Зимин был задержан, когда вернулся в свою собственную квартиру.

Около 17 часов 5 февраля началось судебное заседание, где рассматривалась мера пресечения Зимину. И тут есть о чем рассказать: сначала адвокат пару часов зачитывал материалы уголовного дела, затем по инициативе защиты представитель прокуратуры уже должен был оглашать тоже самое. Заместитель председателя Дзержинского суда Наталья Соболева вынуждена была держать себя в руках, так как формально процедура соблюдалась. После этого спектакля, судья, наконец, ушла на вынесение решения. Вернулась она тоже через два часа, ответив, таким образом, симметрично: «арестован».

Журналисту «Фонтанки» также известно, что непосредственно при задержании Зимин вел себя также ярко, как и в ГИБДД. Потом он пообщался с полицейскими, кто знают его с начала «нулевых» и знакомились с Зиминым еще по делу об убийстве петербургского бизнесмена. Безусловно, силовики ждут не его раскаяния в хамстве. Скорее показаний по поводу того, кто порекомендовал ему поохотиться на представителя Госбезопасности.