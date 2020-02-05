Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -5
$ 63.17р
69.74р
00:18 06.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
05.02.2020 23:57
Печать

Петербуржец ответил за «фээсбэшную морду». Его поймали, арестовали, велели пальцем указать

Суд Петербурга арестовал участника "мутного" ДТП возле Литейного,4. Ему вменяют оскорбление и насилие в отношении сотрудника ФСБ. «Фонтанка» оценила выступление адвокатов, прокуратуры и характер судьи. Так что, у «Фонтанки» есть и интрига.

По информации «Фонтанки», к 24 часам, 5 февраля Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Петербурга, арестовав на пару месяцев 52-летнего петербуржца Николая Зимина. Следствие обвиняет его по двум статьям УК: 318 – «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 – «Оскорбление представителя власти». Сама же история стартовала рано утром, 15 января на Шпалерной улице. Тогда стоящая под запрещающим знаком «Нива» неожиданно воткнулась в бампер поворачивающему во двор «Фольксвагену Туарег». Через минуту крохотное ДТП переросло в событие.

«Фонтанка» ранее освещала последствия этого обычного с виду столкновения в материале «Чья «фээсбэшная морда» выглядывает из-за неловкого ДТП у Литейного,4». Как сообщило наше издание, за рулем «Нивы» находился человек с сочным прошлым – Зимин. Вместе с ним в роли операторов со смартфонами вышли еще двое с аналогичной репутацией, а на заднем сиденье «Нивы» находилась дополнительная пара, явно не равнодушная к спорту. За рулем «Фольксвагена» же был оперативник отдела собственной безопасности регионального УФСБ капитан Терехов.

После продолжительного шоу на улице, где Зимин устроил потасовку из-за того, что оперативник Терехов снимает подменные номера со своей машины, представление продолжилось в отделе ГИБДД Центрального района. Там, уже при полицейских Зимин предельно уверенно исполнял роль возмущенного, под видеофиксацию оскорбляя сотрудника ФСБ. Тогда он и высказывался по поводу внешнего облика Федеральной службы безопасности.


Заметим, что проверка ГИБДД установила, что правым в автоаварии считается сотрудник ФСБ, а в оперативном подразделении ГУ МВД подозревают, что за капитаном Тереховым было установлено незаконное скрытое наблюдение от его дома до места службы. Причем слежка велась персонажами из неформального мира.

По данным нашего издания, после возбуждения уголовного дела в СК Петербурга, которое появилось через несколько дней после ДТП, Зимин исчез. Разумеется, он не явился и к инспектору ГИБДД на разбор аварии. Так, с конца января его поисками занимался уголовный розыск. Утром, 4 февраля Зимин был задержан, когда вернулся в свою собственную квартиру.

Около 17 часов 5 февраля началось судебное заседание, где рассматривалась мера пресечения Зимину. И тут есть о чем рассказать: сначала адвокат пару часов зачитывал материалы уголовного дела, затем по инициативе защиты представитель прокуратуры уже должен был оглашать тоже самое. Заместитель председателя Дзержинского суда Наталья Соболева вынуждена была держать себя в руках, так как формально процедура соблюдалась. После этого спектакля, судья, наконец, ушла на вынесение решения. Вернулась она тоже через два часа, ответив, таким образом, симметрично: «арестован».

Журналисту «Фонтанки» также известно, что непосредственно при задержании Зимин вел себя также ярко, как и в ГИБДД. Потом он пообщался с полицейскими, кто знают его с начала «нулевых» и знакомились с Зиминым еще по делу об убийстве петербургского бизнесмена. Безусловно, силовики ждут не его раскаяния в хамстве. Скорее показаний по поводу того, кто порекомендовал ему поохотиться на представителя Госбезопасности.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
предоставлено Becar Asset Management
05.02.2020 11:45

Коливинг YouCо оформят парижские дизайнеры

Дизайн общественных пространств коливинга YouCo, который появится на улице Орджоникидзе, 44, в Петербурге, выполнит парижская студия архитектуры и дизайна Cutwork.
фото предоставлено ГК «КВС»
05.02.2020 11:35

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.
предоставлено пресс-службой интернет-портала www.kruizy.ru
05.02.2020 09:55

Kruizy.ru: мы готовы к новому туристическому сезону

Компания Kruizy.ru - один из крупнейших специалистов в сфере морских путешествий, подготовила интересные предложения к новому сезону.
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.02.2020 18:00

Открытое небо над Пулковскими высотами

На подъезде к Пушкину вдоль Петербургского шоссе строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
предоставлено компанией ARKAN
04.02.2020 17:03

Итоги января 2020 года от команды ARKAN

За первый месяц 2020 года было совершено 19 попыток угона транспортных средств. Лидерами по происшествиям в январе стали Санкт-Петербург и ЛО – 10 попыток, за ними идет Москва – 7 попыток и 2 попытки были совершены в регионах.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.02.2020 15:55

«Петербургская Недвижимость» запустила подкаст о том, как купить квартиру

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.02.2020 15:32

Специалисты Группы «Эталон» провели экскурсию для школьников по кварталу «Галактика»

На территории квартала «Галактика» от Группы «Эталон» состоялась экскурсия для учащихся старших классов школ-интернатов Санкт-Петербурга в рамках программы Фонда поддержки талантливой молодежи «Лидеры России».
ПСК
04.02.2020 14:30

«Новый Невский» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован «Промсвязьбанком».
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2020 12:47

Группа ЦДС дарит дополнительные скидки на квартиры и паркинг до 9 февраля

Группа ЦДС запускает акцию «Неделя теплых скидок». До 9 февраля застройщик дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в размере до 100 тысяч рублей и на паркинг в размере 50 тысяч рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.02.2020 11:30

Снижена ставка по ипотеке на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

В IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» с 1 февраля 2020 года начала действовать программа субсидированной ипотеки от ПАО Сбербанк.
Setl Group
04.02.2020 11:01

Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.