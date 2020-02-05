Чёрный «бумер» под окном взрывается. Жители дома на Будапештской с балконов наблюдали за редким действом

Чёрный «бумер»спасали сотрудники МЧС во Фрунзенском районе Петербурга ночью 5 февраля. За работой пожарных наблюдали жильцы дома 87/2 на Будапештской.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. На кадрах сотрудники экстренных служб заливают чей-то BMW водой. В финале автомобиль уже под плотным слоем пены, дымится моторный отсек. Во время тушения владельцы других машин поспешили отогнать свою собственность подальше.

Жильцы дома отметили, что во время горения автомобиля слышали небольшие взрывы, от которых, однако, дрожали окна.



