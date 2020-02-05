Жёсткая посадка лайнера в Стамбуле, 157 пострадавших, один погибший

Появилась первая жертва жёсткой посадки самолета в Стамбуле.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, на данный момент госпитализированы 157 пострадавших при инциденте, один человек погиб, пишет агентство Анадолу. Ранее сообщалось о 139 раненых. "У нас 175 пассажиров, 2 ребенка, 4 члена экипажа и 2 пилота", – заявлял губернатор города Али Ерликая о количестве людей, находившихся на борту . По его словам, самолёт не смог удержаться из-за плохих погодных условий на ВВП, выкатился за её пределы на 50-60 метров и упал на на автодорогу, после чего развалился.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что пострадавших в аварии россиян нет.



