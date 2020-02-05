Заказные и ценные письма подорожают

Тарифы на услуги почтовой связи в ближайшее время повысятся примерно на треть. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 5 февраля согласилась удовлетворить только пятую часть «аппетитов» связистов.

Согласно действующему законодательству государство регулируется тарифы на услугу общедоступной почтовой связи – пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем и бандеролей). ?АО «Почта России» (ранее – одноименное ФГУП) просило повысить цены на 21,3%, но в антимонопольной ведомстве согласились в среднем только на 4,6-процентное увеличение и только в отношении заказных и ценных отправлений: «Индекс изменения тарифов определен на основании структуры доходов по категориям почтовых отправлений (простая, заказная, с объявленной ценностью)», – поясняют в ведомстве.

Вместе с тем опубликованный проект предусматривает повышение стоимости пересылки заказного письма весом до 20 грамм с 39 рублей до 54 (то есть на 38%), ценного – со 110 до 113. В то же время цены на отправку простой корреспонденции и заказных бандеролей не изменятся.

Дата вступления новых цен пока не определена.

Отметим, что последний раз почтовые тарифы индексировались 12 апреля минувшего года. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ петербуржцы ежемесячно отправляют 2,4 млн простых, 2,7 млн заказных и 190 тысяч ценных писем и бандеролей.



