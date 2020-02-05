Илон Маск может построить Gigafactory в Техасе. Потому что так решил Twitter

На фоне экспоненциального роста биржевой стоимости компании, а следовательно дополнительных инвестиций Илон Маск задумался о строительстве еще одного завода в США в дополнение к двум существующим. Место он решил выбрать с помощью пользователей Twitter. Вопрос, который Маск задал своим твиттер-подписчикам звучал просто: «Giga Texas?»

На него полагалось ответили либо «Чёрт, да!», либо «Неа». На данный момент из почти 260 тысяч проголосовавших 80 процентов голосуют за Техас.

Новый завод Tesla абсолютно необходим, поскольку компании в первую очередь необходимо резко увеличить производство батарей. Представляя на прошлой неделе в квартальный финансовый отчет Маск заявил: — Мы должны увеличить производство батарей до совершенно сумасшедшего уровня, который большинство людей даже не может представить. В этом реальная проблема.

Вся автомобильная промышленность сегодня испытывает острый дефицит аккумуляторных батарей для электромобилей. У Tesla в портфеле сотни тысяч предзаказов на Model 3, Model Y и Cybertruck. Выполнить эти обязательства при нынешнем уровне производства батарей просто невозможно, нужно резко увеличивать производство аккумуляторов, а следовательно нет другого выхода как строить очередной «гига-завод» Кстати, Маск предложил отныне называть эти предприятия просто «Giga плюс место», то есть Giga Nevada, Giga Shanhai, Giga Berlin. Оригинальное название Gigafactory было придумано как имя собственное для действительно гигантского завода в Неваде, который должен был стать самым большим зданием в мире.





Теперь таких заводов уже четыре и судя по всему появится и пятый, во всяком случае пользователи twitter явно голосуют за. Место для пятого Giga выбрано неслучайно, в штате Техас расположены испытательные полигоны Space X, а в местечке Boca Chika вовсю идет строительство гигантских космических кораблей Илона Маска. Так что появление рядом еще одного гигантского завода выглядит логично.

Тем более, что штат Техас считается в Америке местом, где все огромное — от территории (больше только далекая Аляска) до приверженности техасцев к огромным пикапам и большим помповым ружьям. Так что если там и суждено появится заводу, он должен соответствовать имиджу места.

Кстати, вчера ночью акции Tesla подскочили еще на 20 процентов и в какой-то момент стоили даже 939 долларов. Сегодня правда они вернулись к умеренной цене в 723 доллара, что правда все равно в три раза больше чем они стоили летом и почти всю осень. Так что деньги у Маска на новый завод теперь есть.