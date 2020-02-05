Число госпитализированных при жесткой посадке самолёта в Стамбуле растёт

Число госпитализированных при жесткой посадке самолёта в Стамбуле растёт, первоначальные данные о находившихся на его борту, серёзно корректируются.

Ранее турецкие СМИ сообщали о 117 пассажирах и 6 членах экипажа, бывших на борту развалившегося самолета, теперь количество составляет 183. Около 140 человек получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил губернатор города Али Ерликая.

Sabiha G?k?en Havaalan? Kriz Merkezi’ndeyiz.



18.19’da Sabiha G?k?en Havaliman?’na ini? yapt??? s?rada pistten ??kan u?akta 175 yolcu, 2 bebek, 6 m?rettebat olmak ?zere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



?l Sa?l?k M?d?rl??? kay?tlar?na g?re; 139 yaral? 18 ayr? hastaneye sevk edildi. pic.twitter.com/nIHau206Mr — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

"У нас 175 пассажиров, 2 ребенка, 4 члена экипажа и 2 пилота", – сказал он о количестве человек на борту самолета. ПО его словам, самолёт не смог удержаться из-за плохих погодных условий на ВВП, выкатился за её пределы на 50-60 метров и упал на на автодорогу, после чего развалился.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб. Ранее городские власти сообщали о 120 госпитализированных после аварии. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что российских граждан среди пассажиров не было.



