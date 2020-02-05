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Происшествия
05.02.2020 22:50
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Под снежной лавиной в Турции погибли больше 30 человек

В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека, сообщил губернатор Вана Мехмет Эмин Билмез, пишет агентство Анадолу вечером 5 февраля.

В числе погибших 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, получили ранения более 50 человек.


Поисково-спасательные работы продолжаются, и поэтому назвать точное число погибших невозможно, отметил губернатор.

Группы спасателей, задействованных в районе Бахчесарай провинции Ван для поиска двух человек, пропавших накануне в районе схода лавины, в среду накрыла очередная снежная лавина.

В результате первого схода лавины погибли пять человек, шесть были спасены, двое числятся пропавшими без вести.

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